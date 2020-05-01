В Москве на неделю раньше обычных сроков расцвели фиалки — отмечается, что сейчас температура довольно-таки низкая для их цветения. Полюбоваться этим растением можно в природно-историческом парке "Кузьинки-Люблино". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"На природных территориях Москвы уже можно увидеть цветение фиалки душистой. В этом году растение расцвело на неделю раньше времени. По информации специалистов Мосприроды Комплекса городского хозяйства, для цветения Viola odorata температура еще низкая", — передали в пресс-службе.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.