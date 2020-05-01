В московских парках раньше срока расцвели фиалки

В Москве на неделю раньше обычных сроков расцвели фиалки — отмечается, что сейчас температура довольно-таки низкая для их цветения. Полюбоваться этим растением можно в природно-историческом парке "Кузьинки-Люблино". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.