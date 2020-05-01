Московские бездомные жалеют помогающих им волонтеров

Как известно, пандемия коронавируса не делит людей на богатых и бедных. Столичные волонтёры помогают не только жителям тёплых квартир, но и бездомным, которым по разным причинам негде ночевать и не на что купить еды. Добровольцы создали "Ангар спасения" для столичных бездомных. В "Ангаре" за счёт добровольных пожертвований трудятся волонтёры православной службы помощи "Милосердие".

"Мы помогаем бездомным людям, людям попавшим в трудную ситуацию, найти обогрев, поесть. Мы здесь можем постирать им вещи, искупать их. Их может принять врач, если у них есть какая-то болезнь и им нужны лекарства", — рассказала волонтёр Валентина Кучеренко.

Нагрузка на волонтёров выросла в 5 раз

В обычное время "Ангар спасения" обслуживает по 100 человек в день. В период пандемии коронавируса количество требующих помощи бездомных увеличилось в 5 раз и достигло 500 человек в день. Их подопечные искренне благодарят волонтёров и понимают, как непросто им работать в текущей ситуации.

"Здесь сейчас гораздо больше людей, чем было в нормальное время. Тогда нас по многим местам кормили. А сейчас нагрузка очень большая. Молодцы ребята. Просто жалко их", — поделился бездомный Владимир Петровский.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству внести организации помощи бездомным людям в реестр социально ориентированных НКО.