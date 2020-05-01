В Пензенской области ввели обязательный масочный режим

На территории Пензенской области вводится обязательный масочный режим. Об этом объявила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина в своём Telegram-канале.

"Ношение масок становится обязательным в общественном транспорте, а также при посещении организаций, учреждений и в общественных местах", — уточнила пресс-секретарь.

Пензенцам разрешили поехать на дачу

Режим повышенной готовности, введённый на территории Пензенской области 16 марта, продлили до 11 мая включительно. Помимо этого, с 1 мая в регионе официально открылся дачный сезон. За город пензенцы смогут выехать только при условии неукоснительного соблюдения всех необходимых санитарно-гигиенических требований.

Послабления для бизнеса и открытие предприятий

Кроме того, на территории Пензенской области с 1 мая начал действовать ряд послаблений для бизнеса. С сегодняшнего дня в регионе снова открыли свои двери парикмахерские и салоны красоты, а также предприятия, которые занимаются производством мебели.