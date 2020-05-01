Эксперт: Женщины не теряют инстинкт материнства, они не имеют его

На этой неделе в Тверской области женщина-опекун задушила двухлетнего ребенка.

Кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова рассказала "Правде.Ру", почему в последнее время мы все чаще слышим о женщинах, которые, кажется, напрочь лишены материнского инстинкта.

Как и у следователей, первый вопрос, который возник у специалиста-психолога, как опекуном ребенка могла стать женщина с неуравновешенным поведением?

"Когда мы доверяем такую функцию людям, они, конечно, должны быть очень ответственно продиагностированы, с точки зрения и психического здоровья тоже, потому что задушить кого-либо, тем более маленького ребенка - это абсолютно не норма, и хорошие специалисты это бы заметили. У нее не было состояния аффекта, ее жизни ничего не угрожало. Она не смогла справиться со своими внутренними эмоциями. Первая и самая сильная, как видим, ее эмоция, которой она привыкла пользоваться, - это агрессия, агрессия крайняя", - отметила психолог.

По мнению Людмилы Поляновой, в данном и похожих случаях сложно говорить о потере женщинами материнского инстинкта, потому что нельзя потерять то, чего нет.

"Женщины не теряют инстинкт материнства, они не имеют его. Почему у женщин не бывает инстинкта материнства? Всё закладывается нашими мамами. Если это - функциональная мать, как мы называем, то есть женщина, которая, просто выносила, просто родила, знаете, как картошку почистить. Потом кое-как кормила, кое-как лечила, кое-как обучала, то есть она туда не инвестировала чувства и эмоции. А бессознательно, с точки зрения глубинной психологии, то есть психоанализа, она относилась к этому ребенку, как относились к ней. Плюс ей хотелось кому-то отомстить за то, что она такая недолюбленная, и она отомстила беззащитному двухлетнему существу, лишив его жизни", - сказала эксперт.

Также, по мнению психолога, современная культура не слишком способствует закреплению в людях семейных ценностей.