BBC выяснила, как живется сейчас мигрантам в России

Сегодня Русская служба ВВС опубликовала материал о жизни в России трудовых мигрантов, оставшихся здесь на период пандемии.

По данным журналистов ВВС, сегодня на территории нашей страны проживают более 10 млн мигрантов. Основная масса их — граждане стран СНГ.

Приехав в Россию на заработки, они не вернулись домой до того, как границы закрылись. Сейчас из-за введенных профилактических мер по коронавирусу многие из них лишились работы.

Власти разрешили трудовым мигрантам временно не платить за патенты на работу, но этой помощи хватает далеко не всем, подчеркивает BBC.

К слову, о том, как живется на Руси мигрантам ранее рассказывала "Правда.Ру":

Пути решения проблемы мигрантов в России во время коронавируса

Мигранты — не граждане России, и менять "под них" законы — утопия

Депортировать мигрантов из России не будут — границы закрыты