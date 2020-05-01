Сегодня Русская служба ВВС опубликовала материал о жизни в России трудовых мигрантов, оставшихся здесь на период пандемии.
По данным журналистов ВВС, сегодня на территории нашей страны проживают более 10 млн мигрантов. Основная масса их — граждане стран СНГ.
Приехав в Россию на заработки, они не вернулись домой до того, как границы закрылись. Сейчас из-за введенных профилактических мер по коронавирусу многие из них лишились работы.
Власти разрешили трудовым мигрантам временно не платить за патенты на работу, но этой помощи хватает далеко не всем, подчеркивает BBC.
К слову, о том, как живется на Руси мигрантам ранее рассказывала "Правда.Ру":
Пути решения проблемы мигрантов в России во время коронавируса
Мигранты — не граждане России, и менять "под них" законы — утопия
Депортировать мигрантов из России не будут — границы закрыты
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.