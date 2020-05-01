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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ

Общество

Большой материал на тему "проблем главной коронавирусной больницы Москвы" опубликовало сегодня агентство Reuters .

 Как следует из статьи, журналисты постарались максимально беспристрастно (как того и требует профессиональная этика) разобраться в происходящем в Коммунарке.

Что пишут

Кремль в четверг поставил под сомнение достоверность утверждений бывшего младшего медика главной коронавирусной больницы Москвы о слабых стандартах безопасности и мизерной оплате труда.

Наталью Любимую - инициатора разоблачений - привела на работу в московскую больницу в поселке Коммунарка аутсорсинговая компания. Женщина рассказала в видеообращении, размещенном в сети интернет, что она получила за месяц работы в качестве младшего медика всего 26 000 рублей ($350), что стало одной из причин увольнения (напомним, что "Правда.Ру" ранее об этом рассказывала, материал можно прочитать здесь).

Среднемесячная заработная плата в России составляет 47 тысяч рублей, и, по словам бывшей сотрудницы, ее зарплата расходится с заявлением президента Владимира Путина от 8 апреля, который обещал "надбавку таким, как она" в размере 25 тысяч рублей.

Наталья Любимая также рассказала, что медицинский персонал клиники не обеспечен СИЗ, и младшие медики должны носить использованные защитные костюмы, подвергая риску себя и пациентов.

Уволившаяся младший медик сказала, что когда она спросила о получении дополнительных денег, которые обещал Путин, ее менеджеры ответили, что Путин должен заплатить ей сам. 

"Я хочу, чтобы нас услышали и заплатили все те деньги, которые обещал Владимир Владимирович Путин", - говорит женщина.

Что удалось узнать Reuters

Журналисты агентства попытались прояснить ситуацию у компании - нанимателя младшего персонала Коммунарки:

"Аутсорсинговая компания Arni не ответил на запрос Reuters о комментарии по электронной почте и не был доступен по телефону" (к слову, точно так же не повезло и "Правде.Ру" - прим.ред)

Более контактен, - пишет Reuters, - оказался главный врач "Коммунарки" Денис Проценко. Он сообщил, что утверждения об отсутствии в больнице средств индивидуальной защиты - ложные.

"Наша больница выполнила все свои обязательства перед Arni, и сейчас я лично веду переговоры с компанией, чтобы попытаться помочь решить проблему оплаты", - цитирует его слова агентство.

Пообщался с иностранными журналистами и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 Он заявил телеканалу RTVI, что вокруг коронавируса вообще и больницы в Коммунарке, в частности, было и есть много фейковых новостей, борьба с которыми в России ведется.

А также рассказал, что в марте больницу инспектировал лично Путин и похвалил ее за то, что она работает как часы.

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Темы агентство reuters денис проценко наталья любимая скандал в коммунарке
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