В Республике Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим

В четверг, 30 мая, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба объявил о введении обязательного масочного режима. Новое требование вступает в силу уже завтра, 1 мая.

"С 1 мая мы указом вводим масочный режим. Это уже не желание, а обязательное условие, норма. Если вы выходите на улицу, в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске, у вас обязательно должно быть дезинфицирующее средство для обработки рук, либо перчатки", — заявил Уйба в своем видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице региона в соцети "ВКонтакте".

Владимир Уйба поспешил добавить, что нарушителей нового требования будут наказывать рублём.

В Коми подтвердили 621 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 30 апреля в Республике Коми подтвердили 621 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 10 из них — за минувшие сутки. В текущий момент под медицинским наблюдением находятся 3 773 человека. 64 пациентов вылечились от COVID-19, а умерли — 6 человек.