В Севастополе погиб первый пациент с коронавирусом

Сегодня, 30 апреля, в инфекционной больнице Севастополя умер первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Уточняется, что он страдал от онкологических заболеваний. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.

Какова ситуация в регионах?

По состоянию на 30 апреля в Севастополе за минувшие сутки зарегистрировали 1 случай заражения коронавирусом, в результате чего общее количество инфицированных достигло отметки в 78 человек. Вылечились от COVID-19 уже 9 пациентов.

В Республике Крым за сутки зарегистрировали 10 инфицированных, а количество заразившихся составляет 89 человек. От коронавирусной инфекции врачам региона удалось вылечить уже 35 человек.

Россия поставила новый антирекорд по количеству инфицированных

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 7 099 случаев заражения COVID-19, а общее количество инфицированных составляет 106 498 человек. От коронавирусной инфекции вылечились 11 619 человек, а умерли из-за неё — 1073 человека.