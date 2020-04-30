Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова поделилась советами по экономии личных средств в период действия режима самоизоляции, передаёт издание "Невские новости".
По словам Елены Бобковой, необходимо первым делом выделить те статьи расходов, которые не только останутся, но и могут увеличиться во время нахождения дома. К таким тратам относятся платежи по коммунальным услугам, кредитам, покупка продуктов питания и бытовой химии.
"На коммунальные платежи и платежи по кредитам откладываем сразу при получении дохода. Но только после того, как вложили 10% в свою подушку безопасности", — посоветовала экономист.
Наталья Бобкова отметила, что даже при учёте государственных мер поддержки (например, отсрочки некоторых платежей), при возможности надо стараться оплачивать счета сразу. Также стоит поискать способ оптимизации трат — например, изменить мобильный тариф и отдать предпочтение общению в мессенджерах. Покупка новой одежды и обуви тоже может подождать окончания режима самоизоляции.
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