Экономист рассказала, как беречь деньги во время самоизоляции

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова поделилась советами по экономии личных средств в период действия режима самоизоляции, передаёт издание "Невские новости".

Что нужно оплачивать в первую очередь?

По словам Елены Бобковой, необходимо первым делом выделить те статьи расходов, которые не только останутся, но и могут увеличиться во время нахождения дома. К таким тратам относятся платежи по коммунальным услугам, кредитам, покупка продуктов питания и бытовой химии.

"На коммунальные платежи и платежи по кредитам откладываем сразу при получении дохода. Но только после того, как вложили 10% в свою подушку безопасности", — посоветовала экономист.

Как меньше тратить во время самоизоляции?

Наталья Бобкова отметила, что даже при учёте государственных мер поддержки (например, отсрочки некоторых платежей), при возможности надо стараться оплачивать счета сразу. Также стоит поискать способ оптимизации трат — например, изменить мобильный тариф и отдать предпочтение общению в мессенджерах. Покупка новой одежды и обуви тоже может подождать окончания режима самоизоляции.