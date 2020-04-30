В Санкт-Петербурге наблюдается стремительный рост числа безработных. И если месяц назад их было 15 тысяч, то апрельский показатель превысил отметку в 31 тысячу человек. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев.
"Обнуление какого-то источника рабочей силы может привести не к лучшим последствиям. Например, дефицит по низкооплачиваемым позициям. Необходимо вспомнить о квотировании на региональных рынках труда", — сказал парламентарий.
По словам Николая Рогачёва, город выплачивает безработным повышенные пособия и предоставляет кредитные каникулы. Для этого необходимо лишь подать заявку и зафиксировать свой статус официально. Сейчас это сделать гораздо проще, чем когда-либо, воспользовавшись функцией подачи документов через интернет.
Депутат также высказался о роли профсоюзов, действительно ли они могут помочь защитить свои права в спорах с работодателем?
"Сейчас общество движется к повышению ценности отдельной личности и защите ее прав. В некоторых сферах занятости роль профсоюза не будет падать, а где-то будет расти", — добавил он.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.