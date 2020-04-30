Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое

Общество

В Санкт-Петербурге наблюдается стремительный рост числа безработных. И если месяц назад их было 15 тысяч, то апрельский показатель превысил отметку в 31 тысячу человек. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев.

"Обнуление какого-то источника рабочей силы может привести не к лучшим последствиям. Например, дефицит по низкооплачиваемым позициям. Необходимо вспомнить о квотировании на региональных рынках труда", — сказал парламентарий.

По словам Николая Рогачёва, город выплачивает безработным повышенные пособия и предоставляет кредитные каникулы. Для этого необходимо лишь подать заявку и зафиксировать свой статус официально. Сейчас это сделать гораздо проще, чем когда-либо, воспользовавшись функцией подачи документов через интернет.

Роль профсоюзов в решении конфликтов между работником и работодателем

Депутат также высказался о роли профсоюзов, действительно ли они могут помочь защитить свои права в спорах с работодателем?

"Сейчас общество движется к повышению ценности отдельной личности и защите ее прав. В некоторых сферах занятости роль профсоюза не будет падать, а где-то будет расти", — добавил он.

Темы профсоюзы безработица николай рогачёв санкт-петербург
Новости Все >
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Сбербанк направит более 3 миллиардов на борьбу с COVID-19
Эксперт: бояться цифрового будущего не надо
Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус
Путин оценил борьбу Чечни с коронавирусом
У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун
В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое
СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске
Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры
Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Последние материалы
Эксперт: бояться цифрового будущего не надо
Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус
Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты
Какую извлечь пользу для себя, находясь на самоизоляции?
Путин оценил борьбу Чечни с коронавирусом
У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун
В Санкт-Петербурге число безработных выросло вдвое
СК проверит расходы при строительстве Дворца спорта в Челябинске
Эксперт: первыми из самоизоляции будут выходить промышленные центры
Представитель ВОЗ предупредила о возможности второй волны коронавируса
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Саакашвили не станет вице-премьером, у него будет другая должность
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
Пострадавшему от коронавируса бизнесу помогут реструктуризировать долги
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Почему Путин издевается над россиянами?
ФСБ ликвидировала в Екатеринбурге троих террористов
Эксперт: после эпидемии не откроются около 25% предприятий
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Лолита Милявская 40 лет ходила без бюстгальтера
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя отменять самоизоляцию
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Министра культуры и туризма Калмыкии уволили за кумовство
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ