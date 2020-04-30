Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям во время коронавирусной пандемии.

В четверг глава страны пообщался по видеосвязи с участниками общероссийской акции "Мы вместе".

"У меня просто возникло желание встретиться хотя бы с теми, кого можно собрать. И как в таких случаях говорят, в вашем лице поприветствовать и поблагодарить всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Хотел бы начать нашу встречу со слов искренней благодарности и признательности каждому, кто сейчас оказывает помощь людям: волонтерам, сотрудникам некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам — вообще всем-всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость", — рассказал Путин.