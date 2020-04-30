В Пензенской области 92-летний ветеран вылечился от коронавируса

В Пензенской области из больницы выписали 92-летнего ветерана Ивана Буслаева, который вылечился от коронавируса. Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина самостоятельно водит автомобиль и внимательно следит за происходящими в стране и в мире событиями. Стойкий пензенец пережил не только войну, но и коронавирус. "Вести.Ру" передают, что мужчина благополучно добрался до дома.

Ветеран благодарит врача-инфекциониста за спасение его жизни

Дочь Ивана Буслаева ни секунды не сомневалась в том, что её отцу удастся победить коронавирусную инфекцию, поскольку сама трудится в медицинской сфере. Родные поддерживали ветерана, оставаясь с ним на связи и даже заказывая ему ресторанную еду с доставкой. Иван Буслаев сердечно благодарит своего лечащего врача Эльвиру Москвину за спасение его жизни.

"За то, что будем жить, спасибо Эльвире. Я очень благодарен. Я думал, отсюда не выберусь. Потом она показала нам признаки надежды. И мы сейчас перед вами", — поделился ветеран.

Эльвира Москвина разделяет радость вместе с семьёй Ивана Буслаева

Врач-инфекционист Эльвира Москвина вместе с семьёй мужчины разделяет радость по поводу долгожданного выздоровления дорого для них человека.