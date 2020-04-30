Песков посоветовал не расслабляться в ситуации с COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще рано расслабляться в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировано 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3093 из них — в Москве.