Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще рано расслабляться в борьбе с коронавирусом.
За последние сутки в России зарегистрировано 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3093 из них — в Москве.
"Скачок, пока колеблется динамика, пока мы видим прирост. И пока еще далеко не время успокаиваться и далеко не время расслабляться и выходить на улицы", — прокомментировал Песков текущую статистику заболеваемости коронавирусом в РФ.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.