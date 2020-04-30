Более 80% российской молодёжи не интересуются политикой

Немецкий Фонд имени Фридриха Эберта и "Левада-центр" провели новое исследование общественного мнения на тему "Российское "поколение Z": установки и ценности", передают Ведомости во ссылкой на результаты опроса. Оказалось, что более 80% россиян в возрасте от 14 до 29 лет не интересуются политикой или не имеют определённого мнения на этот счёт. Только 19% опрошенной молодёжи рассказали о своём интересе к политике.

Готова ли молодёжь участвовать в политической деятельности?

Две трети опрошенных заявили о том, что они не готовы участвовать в какой-либо политической деятельности. 7% респондентов хотят присоединиться к такой деятельности в будущем, и всего 1% имеет непосредственное отношение к политике уже сейчас. Авторы исследования объяснили отсутствие интереса среди молодёжи непониманием того, "как работает политика".

Кому доверяет российская молодёжь?

В вопросе доверия ответы распределились следующим образом. Больше всего (49%) молодых людей доверяют волонтёрам, армии (44%) и президенту (42%). Больше всего недоверия у молодёжи вызывают НАТО (56% не доверяют этой организации), политические партии (50%) и профсоюзы (44%).