Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки возле дома

Жители Нижегородской области получили долгожданное ослабление мер, введённых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Власти разрешили им совершать часовые прогулки не дальше 300 метров от дома при условии получения разрешения на выход из дома, передаёт ТАСС.

"Нижегородцы могут выходить на улицу погулять или потренироваться на расстоянии не далее 300 м от дома при условии, что на портале "Карта жителя" будет оформлена соответствующая заявка. При этом каждый должен соблюдать дистанцию и ограничить выход на улицу одним часом в день", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Два раза в неделю и с документом о праве собственности — теперь на дачу можно ездить только так

Для поездки на дачу нижегородцы должны иметь при себе документ, подтверждающий право собственности на участок.

"Документ о праве собственности необходимо иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить контролирующему лицу. Количество перемещений за город и обратно также ограничивается двумя поездками в течение недели", — отметили в пресс-службе.

В Нижегородской области за минувшие сутки зарегистрировали 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число инфицированных в регионе достигло 1 994 человек. Умерли 12 пациентов, а 184 человека вылечились от COVID-19. В регионе действует пропускная система контроля за соблюдением режима самоизоляции.