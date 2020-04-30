Прогноз ректора ВШЭ о том, что нынешний кризис приведет "средний класс" России к "обеднению" для читателей "Правды.Ру" прокомментировал Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Если исходить из того, что у нас в среднем домашнем хозяйстве чуть больше двух человек, это или ребенок, или просто двое граждан, то, получается, от 30 тысяч на семью — это уровень бедности. Таких в России 30%.
Ситуация сегодня складывается таким образом, что если мы посмотрим на самых низкообеспеченных граждан, а это 30% российских семей, у них уровень господдержки в результате этого коронавирусного кризиса довольно высок.
Он определяется, во-первых, теми мерами, которые приняло правительство, это:
Если говорить про высокооплачиваемых граждан, у них сейчас уровень доходов намного превышает уровень текущего потребления. В этих условиях люди в основном тратят деньги на услуги ЖКХ, продовольствия, медикаменты и все. За границу не поедешь, машину тоже не купишь — все закрыто. Поэтому их уровень доходов сейчас явно выше их уровня потребления.
А как раз средний класс — это люди, которые получают зарплату в диапазоне от 60 до 70 тысяч рублей, вот они-то оказались наиболее уязвимыми, потому что на них практически никаких мер прямой поддержки не распространяется.
Если этого человека уволят, он может пойти в Москве на биржу труда, получить 19500 рублей — пособие по безработице. Это в 2-3 раза меньше, чем он получал до кризиса.
И, действительно, в этом сегменте сейчас ключевая проблема в том, как обеспечить, особенно когда карантин будет снят, и уровень потребностей возрастет, этим людям уровень дохода хотя бы сопоставим с тем, что был до кризиса.
А это уже целиком будет зависеть от возрождения — если хотите — экономики. Пока не начнет восстанавливаться средний, мелкий бизнес — гостиницы, рестораны, мелкие фирмы, туристический бизнес, в том числе, — по-видимому, здесь ничего серьезного произойти не может.
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