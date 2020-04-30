Кто такие "средний класс" и почему им предстоит обеднеть

Прогноз ректора ВШЭ о том, что нынешний кризис приведет "средний класс" России к "обеднению" для читателей "Правды.Ру" прокомментировал Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Средний класс — понятие весьма условное. Поясните для начала, кого к нему относят?

Если у нас посмотреть распределение доходов по группам населения, 30% самых низкообеспеченных российских граждан — это люди, где доходы на одного члена семьи примерно до 12-15 тысяч рублей в месяц.

Если исходить из того, что у нас в среднем домашнем хозяйстве чуть больше двух человек, это или ребенок, или просто двое граждан, то, получается, от 30 тысяч на семью — это уровень бедности. Таких в России 30%.

Те, кого в отчетах называют " обеспеченными ", имеют семейный доход от 20 тысяч на члена семьи и выше.

", имеют семейный доход от 20 тысяч на члена семьи и выше. И как раз границы между двумя группами, то есть это люди, которые имеют доход примерно 40 тысяч на домашнее хозяйство или чуть больше, попадают в "средний класс".

Означает ли прогноз, что мы все опустимся ниже черты бедности? Или как? Есть ли альтернатива? Более оптимистичный сценарий возможен?

Ситуация сегодня складывается таким образом, что если мы посмотрим на самых низкообеспеченных граждан, а это 30% российских семей, у них уровень господдержки в результате этого коронавирусного кризиса довольно высок.

Он определяется, во-первых, теми мерами, которые приняло правительство, это:

поддержка семей с детьми;

пособия по безработице;

пособие на детей, родители которых потеряли работу, и т. д.

Грубо говоря, уровень жизни наименее обеспеченных граждан будет поддержан. В этом нет особых сомнений.

Если говорить про высокооплачиваемых граждан, у них сейчас уровень доходов намного превышает уровень текущего потребления. В этих условиях люди в основном тратят деньги на услуги ЖКХ, продовольствия, медикаменты и все. За границу не поедешь, машину тоже не купишь — все закрыто. Поэтому их уровень доходов сейчас явно выше их уровня потребления.

А как раз средний класс — это люди, которые получают зарплату в диапазоне от 60 до 70 тысяч рублей, вот они-то оказались наиболее уязвимыми, потому что на них практически никаких мер прямой поддержки не распространяется.

Если этого человека уволят, он может пойти в Москве на биржу труда, получить 19500 рублей — пособие по безработице. Это в 2-3 раза меньше, чем он получал до кризиса.

И, действительно, в этом сегменте сейчас ключевая проблема в том, как обеспечить, особенно когда карантин будет снят, и уровень потребностей возрастет, этим людям уровень дохода хотя бы сопоставим с тем, что был до кризиса.

А это уже целиком будет зависеть от возрождения — если хотите — экономики. Пока не начнет восстанавливаться средний, мелкий бизнес — гостиницы, рестораны, мелкие фирмы, туристический бизнес, в том числе, — по-видимому, здесь ничего серьезного произойти не может.