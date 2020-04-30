Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Кто такие "средний класс" и почему им предстоит обеднеть

Общество

Прогноз ректора ВШЭ о том, что нынешний кризис приведет "средний класс" России к "обеднению" для читателей "Правды.Ру" прокомментировал Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Средний класс — понятие весьма условное. Поясните для начала, кого к нему относят?

  • Если у нас посмотреть распределение доходов по группам населения, 30% самых низкообеспеченных российских граждан — это люди, где доходы на одного члена семьи примерно до 12-15 тысяч рублей в месяц.

Если исходить из того, что у нас в среднем домашнем хозяйстве чуть больше двух человек, это или ребенок, или просто двое граждан, то, получается, от 30 тысяч на семью — это уровень бедности. Таких в России 30%.

  • Те, кого в отчетах называют "обеспеченными", имеют семейный доход от 20 тысяч на члена семьи и выше.
  • И как раз границы между двумя группами, то есть это люди, которые имеют доход примерно 40 тысяч на домашнее хозяйство или чуть больше, попадают в "средний класс".

Означает ли прогноз, что мы все опустимся ниже черты бедности? Или как? Есть ли альтернатива? Более оптимистичный сценарий возможен?

Ситуация сегодня складывается таким образом, что если мы посмотрим на самых низкообеспеченных граждан, а это 30% российских семей, у них уровень господдержки в результате этого коронавирусного кризиса довольно высок.

Он определяется, во-первых, теми мерами, которые приняло правительство, это:

  • поддержка семей с детьми;
  • пособия по безработице;
  • пособие на детей, родители которых потеряли работу, и т. д.

Грубо говоря, уровень жизни наименее обеспеченных граждан будет поддержан. В этом нет особых сомнений.

Если говорить про высокооплачиваемых граждан, у них сейчас уровень доходов намного превышает уровень текущего потребления. В этих условиях люди в основном тратят деньги на услуги ЖКХ, продовольствия, медикаменты и все. За границу не поедешь, машину тоже не купишь — все закрыто. Поэтому их уровень доходов сейчас явно выше их уровня потребления.

А как раз средний класс — это люди, которые получают зарплату в диапазоне от 60 до 70 тысяч рублей, вот они-то оказались наиболее уязвимыми, потому что на них практически никаких мер прямой поддержки не распространяется.

Если этого человека уволят, он может пойти в Москве на биржу труда, получить 19500 рублей — пособие по безработице. Это в 2-3 раза меньше, чем он получал до кризиса.

И, действительно, в этом сегменте сейчас ключевая проблема в том, как обеспечить, особенно когда карантин будет снят, и уровень потребностей возрастет, этим людям уровень дохода хотя бы сопоставим с тем, что был до кризиса.

А это уже целиком будет зависеть от возрождения — если хотите — экономики. Пока не начнет восстанавливаться средний, мелкий бизнес — гостиницы, рестораны, мелкие фирмы, туристический бизнес, в том числе, — по-видимому, здесь ничего серьезного произойти не может.

Темы бедность экономика александр широв снижение доходов средний класс в россии
Новости Все >
Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя отменять самоизоляцию
Игорь Николаев опубликовал редкое фото с родственниками Киркорова
Спецпредприятие МВД будет шить медицинские маски
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Новые случаи коронавируса есть в каждом регионе России
Новый антирекорд: в России выявлено еще 7099 случаев заражения COVID-19
Футболист "Локомотива" извинился за слова о зарплатах врачей
В Петербурге грабители избили и ранили случайного прохожего
Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки возле дома
65 человек скончались от коронавируса в Москве за сутки
Последние материалы
Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Новые случаи коронавируса есть в каждом регионе России
Новый антирекорд: в России выявлено еще 7099 случаев заражения COVID-19
Футболист "Локомотива" извинился за слова о зарплатах врачей
В Петербурге грабители избили и ранили случайного прохожего
Жителям Нижегородской области разрешили часовые прогулки возле дома
65 человек скончались от коронавируса в Москве за сутки
Новокузнецкого бизнесмена обвиняют в махинациях на 3 миллиарда рублей
Инфекционист: как избежать резкого роста заболеваемости COVID-19
Певица Юлия Чичерина предложила "ударить джазом по коронавирусу"
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Песков: власти поддержат всех без исключения
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
"Северный поток-2": развязка близка?
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
"Умирать собирайся, но рожь сей". Почему сейчас можно только умирать?
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
"Умирать собирайся, но рожь сей". Почему сейчас можно только умирать?
Россиянам вместо денег могут раздать продуктовые талоны
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
Почему Путин издевается над россиянами?
За шесть лет в России в Крыму изменилась реальность
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
После кризиса: революции в России не будет. Будет что-то другое
После кризиса: революции в России не будет. Будет что-то другое
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ