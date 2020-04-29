Подмосковье вышло на плато по количеству заражённых коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил радостную новость — Подмосковье наконец-то вышло на плато по количеству заражённых коронавирусной инфекцией.
"На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится", — приводит слова Воробьева ТАСС.
Также губернатор Подмосковья сообщил о заключении нового контракта, по условиям которого медицинские работники региона получат 1 миллион защитных костюмов.
Московская область — первый регион страны, заявивший о выходе на плато. По состоянию на 29 апреля в Подмосковье зарегистрировали 10 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 90 смертей. Сообщается, что от COVID-19 в регионе вылечились уже 389 человек.
В России количество инфицированных приближается к показателю в 100 тысяч и на сегодняшний день составляет 99 399 случаев. Погибли от коронавирусной инфекции 972 человека, а вылечились от неё - 10 286.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.