Подмосковье вышло на плато по количеству заражённых коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил радостную новость — Подмосковье наконец-то вышло на плато по количеству заражённых коронавирусной инфекцией.

"На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится", — приводит слова Воробьева ТАСС.

Также губернатор Подмосковья сообщил о заключении нового контракта, по условиям которого медицинские работники региона получат 1 миллион защитных костюмов.

Подмосковье — первый регион, объявивший о выходе на плато

Московская область — первый регион страны, заявивший о выходе на плато. По состоянию на 29 апреля в Подмосковье зарегистрировали 10 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 90 смертей. Сообщается, что от COVID-19 в регионе вылечились уже 389 человек.

В России количество инфицированных приближается к показателю в 100 тысяч и на сегодняшний день составляет 99 399 случаев. Погибли от коронавирусной инфекции 972 человека, а вылечились от неё - 10 286.