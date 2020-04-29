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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Студентов-медиков пригласили на работу в коронавирусные больницы

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил студентам высших медицинских образовательных учреждений столицы работу и практику в больницах для заражённых коронавирусной инфекцией. Нельзя не отметить, что мотивацию для них подготовили весьма неплохую — зарплата студентов-медиков составит более 100 тысяч рублей.

Будущим врачам предложат несколько вариантов работы, а также обеспечат бесплатным питанием и всеми необходимыми защитными средствами. Как гласит информация, опубликованная на сайте Мосгорздрава, все студенты-медики пройдут обучение по работе с заражёнными COVID-19 на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.

Такие меры были приняты в связи с острой нехваткой медицинского персонала для работы в столичных учреждениях здравоохранения. О недостатке сотрудников говорил официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, главврач городской клинической больницы номер 71 Москвы доктор Александр Мясников.

Федеральные надбавки медицинскому персоналу

Помимо этого, Владимир Путин ещё в начале апреля распорядился ввести специальные доплаты для медицинского персонала. Врачи получат федеральную надбавку к зарплате в размере 80 тысяч в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч, а зарплата младшего медперсонала станет выше на 25 тысяч в месяц.

Врачи скорой помощи тоже получат свою надбавку в размере 50 тысяч рублей. Для фельдшеров, медсестёр и водителей неотложки федеральная надбавка составит 25 тысяч рублей.

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