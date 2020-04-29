Российские медики и волонтеры получат миллион медицинских масок

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал передать врачам скорой помощи, социальным работникам и волонтёрам в различных регионах страны около миллиона медицинских масок.

Чиновник отметил, что многие предприятия при поддержке властей субъектов сменили профиль своей деятельности: теперь они шьют защитную одежду и медицинские маски. Секретарь генсовета "Единой России" добавил, что такой шаг поспособствовал сохранению большого количества рабочих мест.

Андрей Турчак вспомнил и о недавнем призыве Дмитрия Медведева отдать свою месячную зарплату на борьбу с пандемией коронавируса. Сообщается, что эти средства пойдут на приобретение защитной одежды для врачей и техники для дистанционного обучения детей из малообеспеченных семей.

"Единая Россия" привлекает бизнес к волонтёрской деятельности

Помимо этого, "Единая Россия" привлекает бизнес к волонтёрской деятельности. Например, проект онлайн-ритейлера Wildberries под названием "Всем работа" трудоустраивает на временные должности уволенных из-за коронавируса россиян. Кроме того, в своем благотворительном проекте Wildberries поможет "Единой России" передать вышеупомянутый миллион медицинских масок.

Директор отдела по взаимодействию с органами госвласти Wildberries Кристина Спиреева заявила, что московские врачи скорой помощи получат около 100 тысяч масок. Остальные средства защиты будут распределены по волонтёрским центрам "Единой России", действующим во всех субъектах РФ.