Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила о том, что карантин не может совсем остановить распространение коронавируса, но он нужен для наращивания потенциала системы здравоохранения.
"Сам по себе карантин не может полностью остановить вирус, в первую очередь, карантин необходимо использовать для проведения максимально возможных мероприятий для наращивания потенциала здравоохранения в целях предотвращения перегруженности медицинских организаций в случае возможного роста заболеваемости",- сказала Малинникова в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.