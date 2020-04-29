Инфекционист объяснила, для чего нужно вводить карантин

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила о том, что карантин не может совсем остановить распространение коронавируса, но он нужен для наращивания потенциала системы здравоохранения.