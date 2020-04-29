Две трети россиян пытались удалить информацию о себе из Интернета

"Лаборатория Касперского" совместно с сервисом Toluna провели социологический опрос на интересную тему — "Пытались ли вы когда-либо удалить информацию о себе из Интернета?"

Две трети (64%) респондентов ответили на этот вопрос положительно, заявив, что удаляли информацию о себе из соцсетей и других сайтов. Примечательно, что 41% от общего числа ответивших отрицательно людей просто не знают, как удалить данные.

Помимо этого, опрошенные рассказали о причинах, по которым пытаются скрыть свои действия в браузере. 49% таким образом надеются защититься от злоумышленников, 35% опасаются сбора данных со стороны сайтов, а 34% "прячутся" от других людей, имеющих доступ к их устройствам.

Чем опасно размещение личной информации в Интернете?

Старший исследователь "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов предупредил интернет-пользователей: чем больше информации о человеке можно найти в Сети, тем сильнее он рискует столкнуться с мошенничеством или кражей цифровой личности.