Мошенники начали продавать старые аппараты ИВЛ

В Московской области полиция задержала группу из семерых человек, занимавшихся продажей устаревших аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). На момент задержания они пытались продать товар на 70 миллионов рублей. Всего у мошенников было 286 таких аппаратов.

"Под видом легальных работоспособных медицинских аппаратов ИВЛ пытались продать неустановленную технику в количестве 100 штук стоимостью 700 тысяч рублей каждая", — сообщает телеканал "360" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Однако старыми аппаратами ИВЛ промышляют не только в Подмосковье. Как пишет ТАСС, в Свердловской и Костромской областях сотрудники правоохранительных органов изъяли около 1,5 тысячи просроченных аппаратов ИВЛ, изготовленных до 2000 года.

Виды мошенничества в период пандемии коронавируса

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что в период пандемии появилось очень много мошенников. Одни предлагают купить лекарства от COVID-19, другие — провести на дому "бесплатное" тестирование или вакцинацию от коронавируса. Распространены фейковые приглашения на удалённую работу и продажа цифровых пропусков для выхода из дома.