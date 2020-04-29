Призывные комиссии в России начнут работу с 12 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывные комиссии во всех субъектах и муниципальных образованиях страны начнут работу с 12 мая. Это связано с действующими мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. К месту несения службы призывников направят после 20 мая, передаёт ТАСС.

"Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая", — заявил Шойгу.

Как военкоматы готовятся к началу весеннего призыва?

В военкоматах уже готовы запасы медицинских масок, дезинфицирующих средств и тестов на наличие коронавирусной инфекции в организме. Помимо этого, военные химики обработали помещения военкоматов перед началом весеннего призыва. Отмечается, что после прибытия к месту несения службы призывники будут проходить двухнедельный карантин.

За минувшие сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 44,9%, или 2 624 человек, не испытывали никаких клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировали 99 399 случаев заражения COVID-19, умерли 972 человека и вылечились 10 286 пациентов.