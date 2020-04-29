Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что отмена ограничений, которые были приняты во время пандемии коронавируса, будет проходить поэтапно. Все зависит от ситуации в конкретном регионе.

"Критерий простой: больше или меньше народу будет заболевать. Поэтапная будет отмена. Соответственно есть определенные индикаторы, за которыми каждый регион будет следить. Прошли послабления первые, посмотрели, что происходит, не растет заболеваемость — отлично, переходим ко вторым. Пошел сбой какой-то — можно всегда откатиться на предыдущий рубеж", — сказал он на круглом столе "От самоизоляции — к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения", который проходил в режиме онлайн.