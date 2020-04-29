28% россиян негативно относятся к режиму самоизоляции

Специалисты сервиса "Работа.ру" опросили 3300 пользователей сайта из разных регионов страны и выяснили, как россияне оценивают введённый в стране режим самоизоляции.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на результаты исследования, 8% опрошенных относятся к вынужденной самоизоляции положительно. Они уверены, что именно такие меры способны ускорить окончание пандемии коронавируса. Большинство респондентов — 34% — относятся к режиму самоизоляции нейтрально. Чуть меньше тех, кто воспринимает такие меры негативно — 28% участников опроса не видят никакой необходимости в соблюдении режима самоизоляции.

Противники режима самоизоляции — кто они?

Противники самоизоляции — это вовсе не "шашлычники" и бессознательные граждане. Оказывается, что у врачей тоже есть своё негативное мнение насчёт введённого режима. Например, доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев считает все введённые ограничения бессмысленными с медицинской точки зрения.