Режим самоизоляции изменил вкусовые предпочтения россиян. Наши соотечественники стали заказывать гораздо больше сладостей и заменять фастфудом основные приёмы пищи.
Как пишут "Известия", статистика различных интернет-магазинов и служб доставки подтверждает возросшую любовь россиян к сладостям и вредной пище. Пользователи интернет-магазина Wildberries за первые три недели апреля заказали втрое больше кексов, козинаков и жидкой карамели, чем в феврале. Шоколад — абсолютный рекордсмен в этом списке: его стали заказывать в 3,5 раза чаще. Помимо этого, вдвое увеличились продажи пакетированных соков, вафель и зефира.
Другая нездоровая тенденция россиян — активный заказ фастфуда. И если раньше большинство пользователей DeliveryClub лакомились вредной пищей в основном по выходным, то сейчас, по заявлениям компании, значительно выросло количество заказов в будни.
"В среднем за последние два месяца количество позиций в заказе выросло на 19% вне зависимости от дня недели", — согласились представители компании KFC.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.