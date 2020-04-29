Россияне во время самоизоляции стали есть больше сладостей и фастфуда

Режим самоизоляции изменил вкусовые предпочтения россиян. Наши соотечественники стали заказывать гораздо больше сладостей и заменять фастфудом основные приёмы пищи.

Как пишут "Известия", статистика различных интернет-магазинов и служб доставки подтверждает возросшую любовь россиян к сладостям и вредной пище. Пользователи интернет-магазина Wildberries за первые три недели апреля заказали втрое больше кексов, козинаков и жидкой карамели, чем в феврале. Шоколад — абсолютный рекордсмен в этом списке: его стали заказывать в 3,5 раза чаще. Помимо этого, вдвое увеличились продажи пакетированных соков, вафель и зефира.

Фастфуд — ещё один новый фаворит россиян

Другая нездоровая тенденция россиян — активный заказ фастфуда. И если раньше большинство пользователей DeliveryClub лакомились вредной пищей в основном по выходным, то сейчас, по заявлениям компании, значительно выросло количество заказов в будни.