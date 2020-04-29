В РЖД сообщили о вещах, которые были забыты пассажирами в российских поездах. По данным компании, с начала весны пассажирам вернули более 2,8 тысяч предметов, найденных в поездах дальнего следования.
"Наиболее часто в поездах находят забытую одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники и зарядные устройства. В то же время пополняется и список необычных находок. Только этой весной в поездах были обнаружены съемные зубные протезы, приспособление от храпа, флюорографический снимок, надувная кровать, электрический рубанок, утюг и свадебное платье. Оставляли пассажиры и музыкальные инструменты, например, домру и укулеле", — говорится в сообщении.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.