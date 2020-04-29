В РЖД рассказали о необычных вещах, которые теряли пассажиры

В РЖД сообщили о вещах, которые были забыты пассажирами в российских поездах. По данным компании, с начала весны пассажирам вернули более 2,8 тысяч предметов, найденных в поездах дальнего следования.