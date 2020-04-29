Данные 12 миллионов россиян оказались в открытом доступе

В продаже появилась база данных россиян, которые когда-либо обращались в микрофинансовые организации за оформлением займов. Как пишет РБК, в ней содержится информация о 12 миллионах физических лиц. Все они оформляли займы в 2017–2019 годах.

Перед продажей предоставляется бесплатный пробник базы, содержащий информацию о 1,8 тысячах клиентов. Среди предоставляемых данных — дата рождения, номер телефона, регион проживания, паспортные данные, номера электронных кошельков и сумма полученного займа. Помимо этого, среди информации о каждом клиенте содержится запись о сайте, который "привёл" его.

Чьи заёмщики чаще всего попадают в базу?

Оказалось, что больше всего таких ссылок ведут на финансовый маркетплейс "Юником24". Он позволяет пользователям подобрать и оформить кредитные продукты у многочисленных партнёров. В компании подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код действительно принадлежит одному из их партнёров. Однако в "Юником24" отметили и то, что их пользователями являются только две трети попавших в пробник базы заёмщиков.