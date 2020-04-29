Холдинг "Ромир" провел по заказу Фонда развития гражданского общества исследование, цель которого была - выяснить отношение россиян к действующим в стране мерам ограничения распространения коронавируса и действиям властей в условиях объявленной ВОЗ пандемии.
Участие в проводившемся "Ромиром" опросе приняли 2 тысячи человек, проживающих в 45 регионах России.
Как оказалось,
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.