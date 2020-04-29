Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин

Холдинг "Ромир" провел по заказу Фонда развития гражданского общества исследование, цель которого была - выяснить отношение россиян к действующим в стране мерам ограничения распространения коронавируса и действиям властей в условиях объявленной ВОЗ пандемии.

Участие в проводившемся "Ромиром" опросе приняли 2 тысячи человек, проживающих в 45 регионах России.

Как оказалось,

большинство людей считают, что "все предпринимаемые сегодня властями меры оправданы и адекватны существующей угрозе",

примерно каждый четвертый опрошенный уверен: того, что делается сегодня - недостаточно.

Цифры не врут