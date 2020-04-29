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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин

Общество

Холдинг "Ромир" провел по заказу Фонда развития гражданского общества исследование, цель которого была - выяснить отношение россиян к действующим в стране мерам ограничения распространения коронавируса и действиям властей в условиях объявленной ВОЗ пандемии.

Участие в проводившемся "Ромиром" опросе приняли 2 тысячи человек, проживающих в 45 регионах России.

Как оказалось,

  • большинство людей считают, что "все предпринимаемые сегодня властями меры оправданы и адекватны существующей угрозе",
  • примерно каждый четвертый опрошенный уверен: того, что делается сегодня - недостаточно. 

Цифры не врут

  • 88% респондентов высоко оценивают меры в отношении тех которые представляют угрозу распространения вируса - инфицированных или контактирующих с инфицированными,
  • 65% готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина.
  • 78% обеспокоены происходящим в России и в мире,
  • 56% уверены, что пандемия - реальная и серьезная угроза,
  • 90% респондентов придерживаются всех рекомендованных профилактических правил,
  • 81% психологически напрягают ограничения самоизоляции.
Темы ромир пандемия коронавирус исследование самоизоляция действия властей
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