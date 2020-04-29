Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. После чего "всплыли" интересные подробности, на которые "Альянс врачей", инициировавший шумиху,вероятно,не рассчитывал.
Младшая медсестра - теперь уже бывшая - Наталья Любимая рассказала об условиях работы в больнице и массовом увольнении сотрудников, которые попали туда стараниями компании Арно.
По словам экс-сотрудницы больницы, медики, оформленные на работу фирмой Арно, трудясь в опасных условиях, получают меньше, чем на прежних местах работы. Многие, получив первую зарплату, увольняются. На их места стали набирать среднеазиатских гастарбайтеров.
Свидетелем выступила журналистка ВГТРК Наталья Андреева, которая в марте проходила в этой больнице лечение. На своей странице в Facebook она выложила фрагменты переписки из общего чата медсестёр, из которых следует, что люди не получают обещанных выплат.
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/28/85137-vam-putin-obeschal-pust-putin-lichno-i-vydaet #расследования #НоваяГа...Опубликовано Натальей Андреевой Вторник, 28 апреля 2020 г.
Напомним, что дополнительные выплаты медработникам, которые лечат больных коронавирусом, гарантировал лично президент еще 8 апреля.
Комментируя начавшийся было скандал, главврач Коммунарки заверил, что ничего подобного в больнице нет. И пообещал, что
скрин из facebook
Расследование, проведенное журналистами Новой Газеты, многое в этой истории прояснило (о результатах рассказала Наталья Андреева). Как оказалось,
скрин из Facebook
* в приведенном выше посте - результат расследования
То есть, деньги были выплачены Коммунаркой (как и говорил главврач) сразу и в полном объеме. А компания, в которой числились работники, их "где-то затеряла"?
В таком случае, обращаться "кинутым" медработникам надо не в СМИ. И "Альянс врачей", взявший на себя роль защитников - как и положено профсоюзу - теперь получил "карты в руки" для работы.
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