В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. После чего "всплыли" интересные подробности, на которые "Альянс врачей", инициировавший шумиху,вероятно,не рассчитывал.

Младшая медсестра - теперь уже бывшая - Наталья Любимая рассказала об условиях работы в больнице и массовом увольнении сотрудников, которые попали туда стараниями компании Арно.

По словам экс-сотрудницы больницы, медики, оформленные на работу фирмой Арно, трудясь в опасных условиях, получают меньше, чем на прежних местах работы. Многие, получив первую зарплату, увольняются. На их места стали набирать среднеазиатских гастарбайтеров.

Свидетелем выступила журналистка ВГТРК Наталья Андреева, которая в марте проходила в этой больнице лечение. На своей странице в Facebook она выложила фрагменты переписки из общего чата медсестёр, из которых следует, что люди не получают обещанных выплат.

Напомним, что дополнительные выплаты медработникам, которые лечат больных коронавирусом, гарантировал лично президент еще 8 апреля.

Комментируя начавшийся было скандал, главврач Коммунарки заверил, что ничего подобного в больнице нет. И пообещал, что

скрин из facebook

Расследование, проведенное журналистами Новой Газеты, многое в этой истории прояснило (о результатах рассказала Наталья Андреева). Как оказалось,

скрин из Facebook

* в приведенном выше посте - результат расследования

То есть, деньги были выплачены Коммунаркой (как и говорил главврач) сразу и в полном объеме. А компания, в которой числились работники, их "где-то затеряла"?

В таком случае, обращаться "кинутым" медработникам надо не в СМИ. И "Альянс врачей", взявший на себя роль защитников - как и положено профсоюзу - теперь получил "карты в руки" для работы.