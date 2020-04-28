После майских праздников дистационка для школьников не возобновится

Выступая с очередным обращением к народу 28 апреля президент объявил, что майские праздники в этом году пройдут в режиме нон-стоп — с 1 по 11 мая страна будет отдыхать. Официально. Вся. Без дополнительных решений на местах.

Гаджимет Сафаралиев, член Комитета ГД по образованию и науке, высказал мнение, что для школьников, порядком подуставших от непонятного многим режима дистанционного образования, выходная 12-дневка означает фактически окончание учебного года.

"До конца текущей недели еще продолжаются онлайн-занятия. Но буквально сегодня-завтра они заканчиваются. Дети уходят на каникулы. После окончания объявленных президентом выходных остается 10 дней до праздника последнего звонка — 25 мая. Смысла выходить после 11-го на учебу нет. Это, конечно, не относится к тем ребятам, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.", — сказал Сафаралиев "Правде.Ру".

По словам парламентария, те, кто занят в образовательном процессе, прекрасно понимают — почему.