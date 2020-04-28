Анна Попова: у московских медиков есть иммунитет к коронавирусу

Анна Попова выступила на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель Роспотребнадзора поделилась новыми результатами исследований и заявила, что около 20% московских врачей имеют приобретённый иммунитет к коронавирусу.

Первые результаты исследований иммунитета столичных врачей

По словам Анны Поповой, сейчас начаты исследования иммунитета врачей, которые трудятся во благо столицы и сражаются с коронавирусной инфекцией. Первые результаты уже есть — однако в дальнейшем ожидается более полная картина. На сегодняшний день при помощи отечественных тест-систем обследовали более 3,2 тысячи человек.

"И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак", - заявила Попова.

В нашей стране уже сейчас активно работают 506 лабораторий, в которых выявляют коронавирус. Однако это ещё не предел — ежедневно персонал обучается диагностике COVID-19 и поступает на работу во вновь открывающиеся учреждения.