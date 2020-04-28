Анна Попова выступила на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Руководитель Роспотребнадзора поделилась новыми результатами исследований и заявила, что около 20% московских врачей имеют приобретённый иммунитет к коронавирусу.
По словам Анны Поповой, сейчас начаты исследования иммунитета врачей, которые трудятся во благо столицы и сражаются с коронавирусной инфекцией. Первые результаты уже есть — однако в дальнейшем ожидается более полная картина. На сегодняшний день при помощи отечественных тест-систем обследовали более 3,2 тысячи человек.
"И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак", - заявила Попова.
В нашей стране уже сейчас активно работают 506 лабораторий, в которых выявляют коронавирус. Однако это ещё не предел — ежедневно персонал обучается диагностике COVID-19 и поступает на работу во вновь открывающиеся учреждения.
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