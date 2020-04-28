Заместитель председателя Государственной Думы Игорь Лебедев заявил, что исследования ВЦИОМ — это "fake news".
Политик раскритиковал недавние результаты Всероссийского центра исследования общественного мнения относительно поддержки россиян поправки в Конституцию, которая разрешает Владимиру Путину участвовать в следующих президентских выборах.
"Исследования ВЦИОМ — это fake news", — отметил Лебедев в соцсетях.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.