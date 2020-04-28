Землянам грозят бытовые ссоры из-за приближения астероида

В ближайшие две недели жители Земли почувствуют на себе влияние астероида, который стремительно приближается к планете. Он будет способствовать тому, что между людьми будет возникать больше бытовых ссор. Об этом рассказал Иван Горский.