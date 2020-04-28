В ближайшие две недели жители Земли почувствуют на себе влияние астероида, который стремительно приближается к планете. Он будет способствовать тому, что между людьми будет возникать больше бытовых ссор. Об этом рассказал Иван Горский.
"Конечно, как и новолуние история с астероидом обостряет чувствительность людей. Это повлияет на конфронтации в личной жизни между мужем и женой. Увеличится конфликтность, как семейно-бытовая, так и на работе с начальством и коллегами. Это одинаково действует на оба пола, гендер не имеет значения", — пояснил астролог.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.