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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Военный историк: акция "Бессмертный полк" важна даже в формате онлайн

Общество

Россияне нуждаются в чувстве единения. Его дает празднование Дня Победы и шествие "Бессмертный полк".

Поэтому провести народную акцию необходимо в любом формате. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества и сотрудник института Всеобщей истории РАН Михаил Мягков.

"Это действительно душевное желание людей быть вместе, рядом, тем более в такое непростое время, как борьба с коронавирусом. Праздник Победы всегда объединял. То, что вместе они окажутся, рядом, они будут, так или иначе, участвовать в одном деле. Вот это чувство объединения — это как раз сегодня самое важное, что сегодня необходимо нашему населению.

Да, мы должны по медицинским правилам соблюдать дистанцию, но по моральному правилу мы должны быть вместе. Это поможет нам справиться с любыми задачами. Поэтому я считаю, что "Бессмертный полк" как действительно истинно народная инициатива в таком виде, наверное, единственно возможном сегодня в условиях пандемии, будет проведена и станет огромным вкладом в деле утверждения памяти о нашей общей великой Победе всех народов Советского Союза", — подчеркнул эксперт.

Он также выразил уверенность, что в этом году в России пройдет и парад Победы, и шествие "Бессмертного полка". Это произойдет, когда завершится эпидемия коронавируса.

Напомним, что акцию "Бессмертный полк" в этом году планируется провести онлайн. Трансляции пройдут более чем на 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале "Бессмертный полк России", в социальных сетях.

Темы онлайн коронавирус михаил мягков военный историк бессмертный полк
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