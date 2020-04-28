Программу льготной ипотеки после ноября продлять не планируют

Приобрести квартиру в новостройке на льготных условиях ипотеки можно только до ноября. После этого продление программы не планируется.

Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что ее до 1 ноября нужно сохранить. Дальше мы, конечно, посмотрим, но вряд ли мы ее дальше продолжим. Поэтому кто хочет, должен максимально быстро оформить себе ипотеку", — подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что в Китае ипотека сейчас составляет около 6%. Поэтому Россия выходит на уровень мировых стандартов. Еще несколько лет назад — в 2015 году — российские банки предлагали ипотеку под 15% годовых.

Напомним, что решение о введении программы льготной ипотеки на фоне ситуации с коронавирусом принял Владимир Путин. Приобрести квартиру можно по ставке 6,5%. Если банк предлагает другой процент, то остальную часть ипотеки покроет государство. Программа распространяется только на новые квартиры. Она рассчитана до 1 ноября. Максимальная стоимость квартиры в регионе может быть три миллиона рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — восемь миллионов. Льготная ставка будет действовать весь срок ипотеки.