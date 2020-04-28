Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом. Сравнение он сделал на первом международном онлайн-форуме "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".
"Человечество так устроено, что в самые критические минуты выживает, жизнь всегда побеждает и, соответственно, человечество начинает думать о будущем. Не знаю, уместно или нет, но проведу параллель: август 41 года, когда фашистская Германия практически захватила всю Европу и уже вторглась на территорию Советского Союза, и победоносно шла первое время Но уже в августе 41 года государства собрались и начали рисовать контуры нового мира, который будет после победы над фашизмом. Нам тоже сейчас, на мой взгляд, надо уже об этом поговорить", — сказал Хабиров.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.