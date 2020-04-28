Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов вышел на работу в инфекционный госпиталь, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом, на полную 14-дневную смену.
Он считает, что должен отработать наравне с медперсоналом хотя
бы один полный цикл, чтобы иметь моральное право отправлять сюда на работу других.
"Я рядовой врач смены, во время дежурств я присматриваюсь к тому, что следует изменить для борьбы с вирусом и какой должна быть инфекционная больница в будущем. Из министерского кабинета всё не разглядеть", — пояснил министр
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.