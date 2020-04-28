Министр здравоохранения Калмыкии решил поработать в больнице

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов вышел на работу в инфекционный госпиталь, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом, на полную 14-дневную смену.

Он считает, что должен отработать наравне с медперсоналом хотя

бы один полный цикл, чтобы иметь моральное право отправлять сюда на работу других.