Продажи игровых консолей на маркетплейсе AliExpress российским покупателям вырос на 600% за последний месяц.

"Локальные продажи консолей выросли более чем на 600% год к году. Колоссальный рост безусловно связан с необходимостью развлечений в домашних условиях", — отмечают аналитики. "Мы отметили тенденцию замены походов в кино подписками на популярные стриминговые сервисы: продажи комплектов "телевизор + подписка на онлайн-кинотеатр" в апреле выросли в три раза", — рассказал руководитель направления "Потребительская электроника" "AliExpress Россия" Андрей Воронин.