Песков: власти поддержат всех без исключения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас перед властями страны стоит задача не стимулировать какой-либо отдельный класс населения, а поддержать всех россиян без исключения.

По его словам, нужно минимизировать воздействие пандемии коронавируса на жителей страны. Представитель Кремля напомнил о первом пакете поддержки, который направлен на самые уязвимые группы населения.