Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас перед властями страны стоит задача не стимулировать какой-либо отдельный класс населения, а поддержать всех россиян без исключения.
По его словам, нужно минимизировать воздействие пандемии коронавируса на жителей страны. Представитель Кремля напомнил о первом пакете поддержки, который направлен на самые уязвимые группы населения.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.