В Подмосковье появились телеконсультации для беременных

Беременные жительницы Подмосковья теперь смогут воспользоваться новой услугой — телеконсультацией врача. Об этом заявило министерство здравоохранения региона.

Из-за коронавируса пострадали многие учреждения. К сожалению, исключением не стали и женские консультации — им пришлось значительно сократить количество плановых приёмов. Однако в Минздраве Подмосковья уверены, что оставлять без наблюдения и помощи будущих мамочек ни в коем случае нельзя. Теперь все беременные женщины региона смогут получать телеконсультации.

Как будут проходить телеконсультации?

Все будущие мамы Подмосковья, стоящие на учёте в женских консультациях региона, получили письма с предложением воспользоваться новой услугой. Консультировать их будут врачи ведущих перинатальных центров области. Они ответят на все вопросы, оценят самочувствие и при необходимости пригласят на очный приём.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, получить новую услугу нетрудно: для этого нужно лишь иметь учётную запись на портале Госуслуг.