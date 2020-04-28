Беременные жительницы Подмосковья теперь смогут воспользоваться новой услугой — телеконсультацией врача. Об этом заявило министерство здравоохранения региона.
Из-за коронавируса пострадали многие учреждения. К сожалению, исключением не стали и женские консультации — им пришлось значительно сократить количество плановых приёмов. Однако в Минздраве Подмосковья уверены, что оставлять без наблюдения и помощи будущих мамочек ни в коем случае нельзя. Теперь все беременные женщины региона смогут получать телеконсультации.
Все будущие мамы Подмосковья, стоящие на учёте в женских консультациях региона, получили письма с предложением воспользоваться новой услугой. Консультировать их будут врачи ведущих перинатальных центров области. Они ответят на все вопросы, оценят самочувствие и при необходимости пригласят на очный приём.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, получить новую услугу нетрудно: для этого нужно лишь иметь учётную запись на портале Госуслуг.
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