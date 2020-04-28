Подавляющее большинство жителей России одобряет жесткие ограничительные меры, которые введены в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил Всероссийский центр исследования общественного мнения на основе своего последнего опроса.
Около 60% россиян одобряют карантин. Примечательно, что большинство одобряющих ограничительные меры — представители старшего поколения.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.