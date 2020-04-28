Бойцы Росгвардии поддержали медицинских работников

Бойцы Росгвардии выразили свою признательность медицинским работникам, находящимся на передовой войны с коронавирусом в России. Они присоединились ко всероссийской акции в поддержку медиков.

Представители Росгвардии из различных регионов страны выразили свою благодарность врачам и всему медицинскому персоналу, самоотверженно сражающемуся с коронавирусной инфекцией. Все материалы акции будут публиковаться в социальных сетях с общим хэштегом #СпасибоДоктор.

#СпасибоДоктор — фото и видео со словами благодарности медицинским работникам

Информация на сайте Росгвардии гласит, что представители ведомства будут публиковать в своих социальных сетях фотографии и видеозаписи. В них они выразят благодарность всем медработникам за самоотверженную борьбу с COVID-19. В этой акции уже есть первые участники, например, музыканты Центрального округа войск Росгвардии исполнили песню "Люди в белых халатах".

Ведомство уверено: победить коронавирусную инфекцию поможет только объединение усилий общества и государства. Поддержка врачей, которые работают непосредственно с заражёнными и ежедневно подвергают себя риску, — самый малый вклад, который мы можем внести в эту борьбу.