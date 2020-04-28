Большинство жителей России (62%) выразили уверенность в том, что снятие карантинных мер в стране произойдет не раньше июня.
Такие результаты опроса представил сервис по поиску работы "Работа.ру" со ссылкой на собственное исследование.
Ещё 24% опрошенных считают, что карантин начнут смягчать в мае. А 14% респондентов затруднились спрогнозировать срок завершения карантина. В опросе приняли участие более четырех тысяч человек со всех регионов РФ.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.