Большая часть россиян уверена, что карантин будет продлен до июня

Большинство жителей России (62%) выразили уверенность в том, что снятие карантинных мер в стране произойдет не раньше июня.

Такие результаты опроса представил сервис по поиску работы "Работа.ру" со ссылкой на собственное исследование.

Ещё 24% опрошенных считают, что карантин начнут смягчать в мае. А 14% респондентов затруднились спрогнозировать срок завершения карантина. В опросе приняли участие более четырех тысяч человек со всех регионов РФ.