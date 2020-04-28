О том, как России в период эпидемии коронавируса живется мигрантам, которые по каким-то причинам не смогли попасть домой до закрытия границ, "Правде.Ру" рассказал Юрий Московский, социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", ответственный секретарь общественного совета при Федеральной миграционной службе.
Всего в стране находятся порядка четырех миллионов иностранных граждан. Из них с целью работы находятся порядка трех с небольшим миллионов. Четверть в Москве. Где-то 800 тысяч иностранцев работают в Москве. Это порядка 10% всей рабочей силы города.
У нас нет сейчас каких-то проблем из-за оставшихся мигрантов. Они очень законопослушные люди в массе своей. Приучены к постоянному контролю со стороны правоохранительных органов:
- всюду видеокамеры,
- все, кто берут патенты, и визовики, в частности, проходят дактилоскопию.
Поэтому все прекрасно понимают, что, случись что, обнаружены они будут весьма быстро.
Порядка двадцати тысяч трудовых мигрантов, оказались из-за коронавируса в сложной ситуации:
Сразу скажу: примеру Мексики следовать мы не будем. Депортация людям не грозит.
Это связано с тем, что, во-первых, иностранные государства их не принимают. Нам некуда их депортировать.
Границы закрыты. Плюс к этому Казахстан и Украина прекратили транзит через свою территорию, поэтому депортация и выдворение согласно указу президента, который издан в позапрошлую субботу, запрещены.
Выезда из страны тоже нет. Он не осуществляется, в том числе, прежде всего, потому что другие страны их не принимают. Узбекистан прекратил железнодорожное сообщение еще 24 марта, а авиационное — 28 марта. И в результате, сотни, тысячи людей застряли в аэропортах. Они билеты взяли, а их же страна перестала принимать. Я по Узбекистану говорю. И все. Они остались на территории Российской Федерации.
С ними все так же, как и с российскими гражданами. Абсолютно так же. У нас, чтоб вы понимали, все иностранцы, которые находятся легально, застрахованы.
Есть нелегалы, но их не так уж много по причине хорошей работы правоохранительных органов и прочих причинам. У нас проще быть легалом, чем нелегалом.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.