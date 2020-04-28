Депортировать мигрантов из России не будут - проблем с ними нет

О том, как России в период эпидемии коронавируса живется мигрантам, которые по каким-то причинам не смогли попасть домой до закрытия границ, "Правде.Ру" рассказал Юрий Московский, социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", ответственный секретарь общественного совета при Федеральной миграционной службе.

Всего в стране находятся порядка четырех миллионов иностранных граждан. Из них с целью работы находятся порядка трех с небольшим миллионов. Четверть в Москве. Где-то 800 тысяч иностранцев работают в Москве. Это порядка 10% всей рабочей силы города.

Проблем особых нет

У нас нет сейчас каких-то проблем из-за оставшихся мигрантов. Они очень законопослушные люди в массе своей. Приучены к постоянному контролю со стороны правоохранительных органов: всюду видеокамеры,

все, кто берут патенты, и визовики, в частности, проходят дактилоскопию. Поэтому все прекрасно понимают, что, случись что, обнаружены они будут весьма быстро.

Большая часть оказалась сейчас в сложном положении

Порядка двадцати тысяч трудовых мигрантов, оказались из-за коронавируса в сложной ситуации:

доходы у них исчезли,

ц них нет запасов, "финансовой подушки",

платить за съем жилья нечем,

выехать из страны они не могут.

Какие меры в отношении мигрантов принимаются?

Сразу скажу: примеру Мексики следовать мы не будем. Депортация людям не грозит.

Почему?

Это связано с тем, что, во-первых, иностранные государства их не принимают. Нам некуда их депортировать.

Понятно. Границы закрыты.

Границы закрыты. Плюс к этому Казахстан и Украина прекратили транзит через свою территорию, поэтому депортация и выдворение согласно указу президента, который издан в позапрошлую субботу, запрещены. Выезда из страны тоже нет. Он не осуществляется, в том числе, прежде всего, потому что другие страны их не принимают. Узбекистан прекратил железнодорожное сообщение еще 24 марта, а авиационное — 28 марта. И в результате, сотни, тысячи людей застряли в аэропортах. Они билеты взяли, а их же страна перестала принимать. Я по Узбекистану говорю. И все. Они остались на территории Российской Федерации.

А кто-нибудь отслеживает, не заражены ли эти люди коронавирусом?

С ними все так же, как и с российскими гражданами. Абсолютно так же. У нас, чтоб вы понимали, все иностранцы, которые находятся легально, застрахованы.

Есть нелегалы, но их не так уж много по причине хорошей работы правоохранительных органов и прочих причинам. У нас проще быть легалом, чем нелегалом.