Роспотребнадзор введет новые правила перелетов для пассажиров

После завершения пандемии коронавирусной инфекции россиян ожидают изменения в правилах авиаперелетов.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ещё некоторое время после снятия ограничительных мер пассажиры должны будут находиться в самолете только в медицинской маске и перчатках.

Новые требования будут предъявлены и к перевозчикам. Их обяжут проводить регулярную дезинфекцию транспорта, а также "обеззараживать воздух".