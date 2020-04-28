После завершения пандемии коронавирусной инфекции россиян ожидают изменения в правилах авиаперелетов.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ещё некоторое время после снятия ограничительных мер пассажиры должны будут находиться в самолете только в медицинской маске и перчатках.
Новые требования будут предъявлены и к перевозчикам. Их обяжут проводить регулярную дезинфекцию транспорта, а также "обеззараживать воздух".
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.