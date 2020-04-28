Анна Попова, глава Роспотребнадзора, допускает,что ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, можно будет после 12 мая.
"Снимать ограничения сейчас было бы преждевременно. Ученые -вирусологи с нами (с Роспотребнадзором - прим.ред) в этом согласны. Мы уже прожили 2 инкубационных периода COVID-19. Надо поднапрячься и прожить третий. Если все пройдет благополучно, то нам, возможно, удастся избежать взрыва эпидемии", - сказала Попова.
Руководитель санитарного ведомства особо подчеркнула, что
"постепенное ослабление ограничений в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники".
Евгений Данчиков, начальник московского главного контрольного управления заявил, что власти столицы
"не видят основания для снятия ограничений после майских праздников".
По его словам, обсуждать смягчение мер можно будет только тогда, когда заражения пойдут на спад.
По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в стане
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Всего же в мире, как ранее сообщила "Правда.Ру", число зараженных коронавирусом перевалило за 3 млн.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.