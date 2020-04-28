Роспотребнадзор считает нецелесообразным снятие ограничений сейчас

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, допускает,что ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, можно будет после 12 мая.

"Снимать ограничения сейчас было бы преждевременно. Ученые -вирусологи с нами (с Роспотребнадзором - прим.ред) в этом согласны. Мы уже прожили 2 инкубационных периода COVID-19. Надо поднапрячься и прожить третий. Если все пройдет благополучно, то нам, возможно, удастся избежать взрыва эпидемии", - сказала Попова.

Для снятия ограничений есть условие. Одно, но важное

Руководитель санитарного ведомства особо подчеркнула, что

"постепенное ослабление ограничений в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники".

В Москве ограничения вряд ли снимут после праздников

Евгений Данчиков, начальник московского главного контрольного управления заявил, что власти столицы

"не видят основания для снятия ограничений после майских праздников".

По его словам, обсуждать смягчение мер можно будет только тогда, когда заражения пойдут на спад.

Ситуация с коронавирусом в России

По последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в стане

зафиксировано более 87 147 больных COVID-19 (большинство - в Москве),

из них 794 больных погибли,

7346 пациентов выписаны из больниц.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Всего же в мире, как ранее сообщила "Правда.Ру", число зараженных коронавирусом перевалило за 3 млн.