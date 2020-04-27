Проценко: у нас в больнице нет никаких увольнений – скандал придуман

Появившаяся сегодня в СМИ с подачи Анастасии Васильевой, лидера профсоюза "Альянс врачей", информация о массовом увольнении из подмосковной Коммунарки младшего медицинского персонала — чистой воды фейк.

Так прокомментировал публикации в российских СМИ главврач Коммунарки Денис Проценко.

"Ни один сотрудник из числа младшего персонала с момента начала работы больницы у нас не уволился", — говорит Проценко.

Больница все оплатила. "Арни", где деньги?

Как следует из подробного разъяснения главврача, все финансовые договорные обязательства больницы перед аутсорсинговой компанией "Арни", сотрудники которой работают в Коммунарке, выполнены.

Получается, что деньги "застряли" где-то по пути к работникам?

Могло ли так получиться? И знала ли об этом член "Альянса врачей" или она поверила на слово одному конкретному сотруднику?

Своим мнением на этот счет поделилась с "Правдой.Ру" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.