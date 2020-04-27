Появившаяся сегодня в СМИ с подачи Анастасии Васильевой, лидера профсоюза "Альянс врачей", информация о массовом увольнении из подмосковной Коммунарки младшего медицинского персонала — чистой воды фейк.
Так прокомментировал публикации в российских СМИ главврач Коммунарки Денис Проценко.
"Ни один сотрудник из числа младшего персонала с момента начала работы больницы у нас не уволился", — говорит Проценко.
Как следует из подробного разъяснения главврача, все финансовые договорные обязательства больницы перед аутсорсинговой компанией "Арни", сотрудники которой работают в Коммунарке, выполнены.
Могло ли так получиться? И знала ли об этом член "Альянса врачей" или она поверила на слово одному конкретному сотруднику?
Своим мнением на этот счет поделилась с "Правдой.Ру" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Насколько мне известно, для выполнения обещанных мер поддержки медиков во всех регионах средства запланированы в нужных объемах. И уже отправлены.
Поэтому в правдивость информации по Коммунарке не верю. Совсем. А уж учитывая "первоисточник информации"…
"Альянс врачей" — организация, которой, мягко говоря, доверия маловато.
Как и другим структурам "оппозиционера Навального". Для них главное — крикнуть погромче.
А учитывая, что главврач собственное расследование провел — он же встречался с представителями компании, которая подбирала персонал. И, как он сам (Проценко — прим. ред.) говорит, они вместе (с "Арни" — прим. ред.) будут разбираться и разруливать. Думаю, что источник фейка и цель его мы скоро узнаем.
Я со своей стороны готова включиться в работу как депутат. Если есть необходимость, сделаю".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.