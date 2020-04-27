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Источник Правда.Ру

Проценко: у нас в больнице нет никаких увольнений – скандал придуман

Общество

Появившаяся сегодня в СМИ с подачи Анастасии Васильевой, лидера профсоюза "Альянс врачей", информация о массовом увольнении из подмосковной Коммунарки младшего медицинского персонала — чистой воды фейк.

Так прокомментировал публикации в российских СМИ главврач Коммунарки Денис Проценко.

"Ни один сотрудник из числа младшего персонала с момента начала работы больницы у нас не уволился", — говорит Проценко.

 

Больница все оплатила. "Арни", где деньги?

Как следует из подробного разъяснения главврача, все финансовые договорные обязательства больницы перед аутсорсинговой компанией "Арни", сотрудники которой работают в Коммунарке, выполнены.

Получается, что деньги "застряли" где-то по пути к работникам?

Могло ли так получиться? И знала ли об этом член "Альянса врачей" или она поверила на слово одному конкретному сотруднику?

Своим мнением на этот счет поделилась с "Правдой.Ру" член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Насколько мне известно, для выполнения обещанных мер поддержки медиков во всех регионах средства запланированы в нужных объемах. И уже отправлены.

Поэтому в правдивость информации по Коммунарке не верю. Совсем. А уж учитывая "первоисточник информации"…

"Альянс врачей" — организация, которой, мягко говоря, доверия маловато.

Как и другим структурам "оппозиционера Навального". Для них главное — крикнуть погромче.

А учитывая, что главврач собственное расследование провел — он же встречался с представителями компании, которая подбирала персонал. И, как он сам (Проценко — прим. ред.) говорит, они вместе (с "Арни" — прим. ред.) будут разбираться и разруливать. Думаю, что источник фейка и цель его мы скоро узнаем.

Я со своей стороны готова включиться в работу как депутат. Если есть необходимость, сделаю".

Темы коммунарка денис проценко светлана бессараб увольнение персонала фейк от альянса врачей
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