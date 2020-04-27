Глава Роспотребнадзора Анна Попова положительно оценила идею о продлении режима самоизоляции до 12 мая. После этого дня можно начать поэтапно снимать ограничительные меры.

"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — рассказала глава ведомства.

"Мы сегодня в режиме разобщения двух инкубационных периодов, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима. Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила", — добавила Попова.