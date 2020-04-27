Аналитик Mobile Research Group: отказ от пластиковых сим-карт неизбежен

Продажа сим-карт онлайн — большой шаг для развития мобильных технологий в России. И очередной предвестник появления в нашей стране e-sim.

Об этом рассказал ведущий аналитик в Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, негативных последствий от такого решение не ожидается.

"Авторизация через интернет ровно такая же, как при походе ножками в магазин. Ничего не меняется, по сути. Мне кажется, онлайн-продажи сильно не скажутся на фроде, то есть на мошеннических подключениях. Это первый и очень важный шаг, что у нас появляются виртуальные карты, которые можно загрузить как приложение. И это будет важным для развития рынка. Поэтому постепенный отказ от пластиковых сим-карт неизбежен. Пока на переходном этапе их можно будет покупать так. Но онлайн более дешев по сравнению с содержанием магазинов. Стоимость продажи сим-карты для оператора будет падать, для них выгодно", — объяснил эксперт.

Авторизация приобретенных дистанционно сим-карт будет проходить так же, как если бы сим-карту авторизовали в салоне. Покупателю необходимо будет указать свои паспортные данные, фотографию. При этом биометрические данные будут сверяться с теми, которые есть в базах данных.

Напомним, что в России планируют принять закон, который позволит продавать и покупать сим-карты в онлайне. Соответствующий законопроект уже разработали в Минкомсвязи. Договор на покупку карт можно будет оформить на портале "Госуслуги".